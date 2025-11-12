Auger-Aliassime wahrt ATP-Finals-Aufstiegschance mit Sieg

Von: apa

Felix Auger-Aliassime hat die Chance auf den Einzug ins Halbfinale bei den Tennis-ATP-Finals in Turin gewahrt. Der auf Rang acht gesetzte Kanadier rang am Mittwoch mit dem US-Amerikaner Ben Shelton die Nummer fünf des Saison-Abschlussturniers der besten acht Spieler nach fast zweieinhalb Stunden mit 4:6,7:6(7),7:5 nieder. Der 25-Jährige hält in der Gruppe Björn Borg genauso bei einem Matchsieg wie Jannik Sinner und Alexander Zverev, die im Abendspiel aufeinandertreffen.

Der punktlose Shelton ist so gut wie sicher ausgeschieden. Auger-Aliassime war am Montag zum Auftakt gegen Sinner noch kein Satzgewinn vergönnt gewesen. Auch diesmal wäre es beinahe so gekommen. Shelton legte vor und war im Tiebreak des zweiten Satzes beim Stand von 6:6 und 7:7 zweimal nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt. Der Weltranglistenachte zog seinen Kopf aber noch aus der Schlinge, verwertete Satzball Nummer vier und beendete die Partie in der Folge mit einem Break dank verwertetem dritten Matchball. Die zwei zuvor hatte Shelton noch mit starken Aufschlägen abwehren können.

“Er hat viel besser gespielt zu Beginn, es war ein schwieriger Start. Ich habe aber immer weiter gekämpft, Punkt für Punkt gespielt und immer an den Sieg geglaubt”, sagte Auger-Aliassime im Siegerinterview auf dem Platz. Allgemein sei die Partie von hoher Intensität und guter Qualität geprägt gewesen. “Ich bin cool geblieben und froh, dass ich einen Weg gefunden habe, um noch als Sieger vom Platz zu gehen.” Zum Abschluss geht es für ihn noch gegen Zverev.