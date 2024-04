Augusta-Cut-Rekord für Altmeister Woods

Altmeister Tiger Woods hat beim Golf-Masters in Augusta mit dem 24. geschafften Cut in Folge einen Rekord aufgestellt. Der 48-jährige US-Amerikaner ließ seiner 73 zum Auftakt am Freitag eine Par-Runde von 72 Schlägen folgen. Damit wird der 15-malige Major-Sieger sicher den Sprung in die letzten beiden Tage des prestigeträchtigen Turniers schaffen. Zahlreiche Spieler waren am späten Freitagabend (MESZ) aber noch unterwegs.

Sepp Straka steuerte nach zehn gespielten Löchern mit zwei unter Par auf eine deutliche Verbesserung zu. Der Wiener war nach seiner Auftaktrunde von 73 Schlägen auf dem 42. Platz gelegen.