Augusta-Cut-Rekord für Altmeister Woods in Reichweite

So wie Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat der Wind in Augusta auch Altmeister Tiger Woods auf seiner am Freitag beendeten Auftaktrunde geplagt. Immerhin blieb der 48-Jährige auf dem trickreichen Masters-Platz mit 73 Schlägen auf Kurs Richtung Cut und hat damit einen Rekord beim prestigeträchtigen Major in Reichweite: 24 Mal in Folge hat noch keiner den Sprung in die letzten beiden Tage des Turniers geschafft.

Woods war am Freitag gleich auf der zweiten Runde gefragt, muss an einem Tag also 23 Löcher absolvieren und damit fast so viele wie bisher im gesamten Jahr 2024 überhaupt (24). Für den von Verletzungen gebeutelten Körper des US-Stars ist das sechste Grüne Jackett, das dem Masters-Sieger traditionell übergestreift wird, also weiterhin möglich. Dafür wird es freilich eine ordentliche Steigerung brauchen. So wie Straka fehlen Woods nach der ersten Runde auf Leader Bryson DeChambeau acht Schläge.