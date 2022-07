Australier Kyrgios erstmals im Wimbledon-Halbfinale

Kyrgios feiert Halbfinaleinzug in Wimbledon

Der umstrittene australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat erstmals in seiner Karriere das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Der 27-Jährige bezwang am Mittwoch den ebenfalls ungesetzten Cristian Garin aus Chile mit 6:4,6:3,7:6 (5) und zeigte dabei eine weitgehend konzentrierte Leistung. Nach 2:11 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball durch einen Rückhandfehler seines Gegners.

“Ich habe nicht gedacht, dass ich es noch in ein Grand-Slam-Halbfinale schaffe. Ich dachte, mein Schiff wäre schon abgefahren”, sagte Kyrgios. Er bekommt es nun mit dem Gewinner der Partie zwischen dem 22-maligen Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und dem US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun.

Für Beschimpfungen der Unparteiischen steht Kyrgios in der Kritik, ist bei großen Teilen des Publikums aber zugleich auch sehr beliebt.