Auswärtsspiel für Bozen – Haie reisen zum HC Pustertal

Bozen – Am Dienstag bestreitet Migross Supermercati Asiago Hockey in Jesenice sein erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison in der win2day ICE Hockey League, während der HK SZ Olimpija seine Preseason-Kampagne bereits beschließt und dabei ICE-Rivalen EC-KAC empfängt. Im Einsatz sind bis Donnerstag auch für weitere Teams.

Als letzte Mannschaft wird Liga-Newcomer Migross Supermercati Asiago Hockey am Dienstag endgültig in die ICE-Preseason einsteigen. Die Italiener bestreiten gegen den HDD SIJ Acroni Jesenice und damit ihren Gegner aus den letztjährigen Alps Hockey League-Finals ihr Testspiel. Insgesamt hat die Mannschaft von Tom Barrasso drei Vorbereitungsspiele angesetzt.

Ljubljana beendet Preseason gegen ICE-Rivalen

Für HK SZ Olimpija endet die Vorbereitung bereits am Dienstag, ehe die Slowenen drei Tage später bei TPS Turku in Finnland ihr erstes Spiel in der Champions Hokey League-Gruppenphase bestreiten. Als letzter Testgegner gastiert der EC-KAC in der slowenischen Hauptstadt. Für die Kärntner ist es das dritte Spiel in dieser Preseason. Thomas Hundertpfund fehlt den „Rotjacken“ verletzungsbedingt, Steven Strong und Kele Steffler sind fraglich. Ebenso am Dienstag testen die BEMER Pioneers Vorarlberger gegen das Schweizer Team GCK Lions. Die Vorarlberger sind nach Siegen über den EHC Freiburg und die Bietigheim Steelers in der laufenden Preseason noch ungeschlagen.

Auswärtsspiele für Bozen und Graz

Der HCB Südtirol Alperia nimmt zur Wochenmitte einen Test beim HC Gherdeina valgardena.it an, geht damit bereits zum sechsten Mal im August aufs Eis – drei Spiele haben die „Füchse“ gewonnen. Die Moser Medical Graz99ers reisen am Donnerstag in die Slowakei, spielen zunächst beim HC Nove Zamky und am Freitag gegen den HC Banska Bystrica. Nach vier Vorbereitungsspielen halten die Steirer bei einer ausgeglichenen Bilanz.

Zweites ICE-internes Duell am Donnerstag

Am Donnerstag wird das zweite ICE-interne Duell in den nächsten drei Testspieltagen veranstaltet. Der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie reist zum HC Pustertal Wölfe. Für die Südtiroler ist es bereits das siebente Vorbereitungsspiel, vier konnten sie gewinnen.

Win2day ICE Hockey League | Preseason | 30.08. – 01.09.2022

Di, 30.08.2022, 19.00: HDD SIJ Acroni Jesenice – Migross Supermercati Asiago Hockey

Di, 30.08.2022, 19.15: HK SŽ Olimpija – EC-KAC (Livestream)

Di, 30.08.2022, 19.30: BEMER Pioneers Vorarlberg – GCK Lions

Mi, 31.08.2022, 20.30: HC Gherdeina valgardena.it – HCB Südtirol Alperia

Do, 1.09.2022, 18.00: HC Nové Zámky – Moser Medical Graz99ers

Do, 1.09.2022, 19.45: HC Pustertal – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie