Auszeichnung und Anerkennung für SBS

Bozen – 15 Spieler der verschiedenen Badminton-Nationalmannschaften trainieren derzeit an der SBS – Südtirol Badminton School. Grund genug für den italienischen Verband (FIBa), das Südtiroler Badminton-Leistungszentrum als „FIBa Academy“ auszuzeichnen. Verbandspräsident Carlo Beninati überreichte den Funktionären und Spielern der SBS anlässlich der Junioren-Italienmeisterschaft in Bozen eine entsprechende Tafel.

Die Südtirol Badminton School ist ein Förderprojekt des Landes Südtirol. Sie bietet Badminton-Talenten aus Südtirol aber auch von außerhalb die Möglichkeit, Badminton auf hohem Niveau zu erlernen. Dafür garantiert Cheftrainer Csaba Hamza und sein Team. Dazu zählen international tätige Badmintontrainer, Athletiktrainer und Psychologen. Spitzenspieler trainieren bis zu 20 Stunden pro Woche.

15 Spieler, die an der SBS trainieren, zählen zum Kreis der Nationalmannschaften. Yasmine Hamza (Weltrangliste Nr. 113) und Katharina Fink (Nr.138) sind sogar die beiden besten Italiens. Die beiden Profis trainieren am SBS-Stützpunkt in Südtirol und kämpfen um das Ticket für die Olympischen Spiele 2024. Es wäre eine Premiere für Südtirol. Bei den Junioren- und Jugenditalienmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Bozen war die SBS in den Altersklassen U17 und U15 mit sechs von zehn möglichen Goldmedaillen überragend. Am erfolgreichsten waren die beiden Eppaner Anna Hell (drei Goldmedaillen) und Marco Danti (zweimal Gold, einmal Silber).

Am Finaltag der Titelkämpfe nahm der Vorstand der SBS gemeinsam mit Spielern und Trainern die Auszeichnung als erste „FIBa Academy“ Italiens entgegen. Der Vorstand der SBS freut sich über diese Anerkennung und bedankt sich stellvertretend bei FIBa-Präsident Carlo Beninati, der sich persönlich für diese Auszeichnung stark gemacht hat. Ziel einer solchen Badminton-Akademie ist es, Nationalspieler auch in der Peripherie zu fördern und sie an ein höheres Level heranführen.