Barcelona nach 1:0 über Real Sociedad vorerst wieder Erster

Lionel Messi erzielte den Siegtreffer per Hand-Elfmeter

Der FC Barcelona hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernommen. Die Katalanen erkämpften im Heimspiel gegen Real Sociedad einen 1:0-Heimsieg und liegen damit zwei Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid, der am Sonntag bei Betis Sevilla antritt.

Das entscheidende Tor erzielte Lionel Messi in der 81. Minute aus einem Hand-Elfmeter, der vom Video-Assistenten gegeben wurde. Davor hatte Real Sociedad aus Kontern einige gute Chancen vergeben.