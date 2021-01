Bassino RTL-Führende in Kranjska Gora

Nach dem ersten Durchgang des ersten Damen-Riesentorlaufs in Kranjska Gora am Samstag ist die Italienerin Marta Bassino in Führung. Die Sölden-Siegerin liegt 0,27 Sekunden vor der Schweizerin Michelle Gisin und eine halbe Sekunde vor der Weltcup-Führenden Petra Vlhova aus der Slowakei. Zweitbeste Italienerin ist Frederica Brignone auf Rang sechs. Die Pistenverhältnisse werden als hart und unruhig beschrieben.

Die Entscheidung wird ab 14.00 Uhr ausgetragen.