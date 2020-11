Baumgartlinger schießt Leverkusen zu Sieg gegen Gladbach

Nicht zuletzt dank eines Treffers von ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger hat Bayer Leverkusen mit dem vierten Saisonsieg in der deutschen Fußball-Bundesliga das Überraschungsteam Union Berlin vom vierten Tabellenplatz verdrängt. Baumgartlinger traf am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach zum zwischenzeitlichen 4:2 (82.) und sicherte Bayer damit drei Punkte. In der Nachspielzeit gelang Joker Valentino Lazaro noch der dritte Treffer für die Gäste zum Endstand von 4:3.

Zweimal Lucas Alario (27., 41.), Leon Bailey (68.) und Baumgartlinger netzten für Bayer, für Mönchengladbach erzielten Lars Stindl (18./Foulelfmeter, 30.) und Lazaro (94.) die Tore. Mit Hannes Wolf stand ein weiterer Österreicher im Fokus, der Eingewechselte jagte freistehend aus fünf Metern den Ball aber weit über das Tor (67.). Aleksandar Dragovic wurde im Finish bei Bayer eingewechselt, aufseiten der Borussia war neben Lazaro und Wolf auch Stefan Lainer bis zur 74. Minute im Einsatz. Das Team von Ex-Salzburg-Coach Marco Rose rutschte durch die zweite Saisonniederlage in der Tabelle auf den siebenten Platz ab.

Die Remis-Spezialisten des VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner haben in der siebenten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga den zweiten Saisonsieg gefeiert. Mit dem verdienten 2:1 (2:0) gegen Hoffenheim hat die weiter ungeschlagene Mannschaft von Xaver Schlager nunmehr elf Punkte auf dem Konto. Renato Steffen (6.) und Wout Weghorst (26.) trafen am Sonntag für die Niedersachsen, den Gästen glückte durch Sargis Adamyan nur noch der Anschlusstreffer (87.).

VfL-Keeper Koen Casteels parierte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter von Salzburgs ehemaligem Goalgetter Munas Dabbur.

Hoffenheim, das in der Europa League zuletzt drei Siege feierte, holte in der Liga dagegen nur einen Punkt aus fünf Spielen. Christoph Baumgartner war für 1899 über die volle Zeit im Einsatz, Florian Grillitsch bis zur 59. Minute, Stefan Posch fehlte verletzt.