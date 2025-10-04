Aktuelle Seite: Home > Sport > Baumgartner-Tor bei Leipzigs 1:1 in Dortmund
Baumgartner brachte Leipzig in Dortmund in Führung

Baumgartner-Tor bei Leipzigs 1:1 in Dortmund

Samstag, 04. Oktober 2025 | 17:32 Uhr
Baumgartner brachte Leipzig in Dortmund in Führung
APA/APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN
Schriftgröße

Von: apa

Christoph Baumgartner hat am Samstag in einem prestigeträchtigen Duell sein zweites Saisontor für RB Leipzig erzielt. Der ÖFB-Internationale brachte die Sachsen bei Borussia Dortmund in Führung, am Ende stand es 1:1, womit beide Teams nach zuletzt vier Siegen in Folge in der deutschen Fußball-Bundesliga wieder Punkte abgaben. Leverkusen schlug Union Berlin 2:0, Werder Bremen setzte sich gegen St. Pauli mit 1:0 durch und Augsburg bezwang Wolfsburg 3:1.

Baumgartner traf in der siebenten Minute nach langem Pass von Nicolas Seiwald und Kopfballvorlage von Assan Ouedraogo per Direktschuss aus kurzer Distanz und beendete damit Dortmunds Liga-Torsperre nach 367 Minuten. Beim Ausgleich des BVB hatte der Niederösterreicher Pech – er fälschte einen Schuss von Yan Couto unhaltbar ab (23.).

Baumgartner nur knapp am Doppelpack vorbei

Dennoch blieb Baumgartner die treibende Kraft seiner Mannschaft und wäre in der 77. Minute beinahe für das 2:1 von RB verantwortlich gewesen, bei seinem Schlenzer aufs lange Eck fehlten wenige Zentimeter. Baumgartner und Seiwald waren ebenso wie Marcel Sabitzer auf der Gegenseite über die komplette Distanz im Einsatz.

Deren Landsmänner Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll feierten mit Werder dank Samuel Mbangula (2.) einen 1:0-Heimerfolg über St. Pauli. Kein Erfolgserlebnis gab es für Leo Querfeld und Christopher Trimmel, das ÖFB-Duo verlor mit Union Berlin in Leverkusen 0:2, Patrick Wimmer fehlte bei Wolfsburgs 1:3 in Augsburg wegen Muskelproblemen im Oberschenkel. Am Samstagabend (18.30 Uhr) traf der noch makellose Tabellenführer Bayern München auf Eintracht Frankfurt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
95
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Kommentare
62
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Kommentare
51
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Kommentare
36
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Kommentare
33
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 