Bayern erstmals seit 2013 wieder im Champions-League-Finale

Bayern München hat sich im zweiten Halbfinale der Fußball-Champions-League gegen Olympique Lyon durchgesetzt. Dank zweier Tore von Serge Gnabry (18., 33.) und eines Treffers von Robert Lewandowski (88.) siegten die Bayern am Mittwoch in Lissabon 3:0 (2:0), ÖFB-Star David Alaba spielte in der Abwehr durch. Der deutsche Meister trifft im Finale am Sonntag im Estadio da Luz auf Paris Saint-Germain.

Für die Bayern wird es das erste Endspiel in dem Bewerb seit 2013, als die Münchner in London gegen Borussia Dortmund den Titel holten. Alaba, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller und Javi Martinez sind von der damaligen Mannschaft noch immer dabei.