Bayern nur 1:1 bei Union Berlin – Gregoritsch-Tor in Mainz

Von: apa

Der FC Bayern München hat in der deutschen Fußball-Bundesliga erneut Punkte liegen lassen. Nach dem Heim-2:3 vor einer Woche gegen Bochum reichte es am Samstag bei Union Berlin nur zu einem 1:1. Der Vorsprung des Tabellenführers bleibt aber komfortabel. Michael Gregoritsch war beim 2:2 von Freiburg in Mainz mit seinem zweiten Saisontreffer zur Stelle. Bei der 2:4-Heimniederlage von Werder gegen Mönchengladbach erzielte der Bremer ÖFB-Teamspieler Romano Schmid ein Freistoßtor.

Bei den Bayern saß ÖFB-Kicker Konrad Laimer auf der Bank und sah eine zähe Partie des Rekordmeisters gegen kompakt verteidigende Berliner. Leopold Querfeld und Kapitän Christopher Trimmel standen in der Union-Startelf und halfen defensiv tatkräftig mit. Joker Leroy Sane brach schließlich den Bann aus Bayern-Sicht und traf nach Stanisic-Vorlage (75.). Doch der Underdog kam zurück und glich durch Benedict Hollerbach nach einem Patzer von Neuer-Vertreter Jonas Urbig aus (84.). Leverkusen kann nun mit einem Sieg in Stuttgart am Sonntag den Abstand zu den Bayern auf sechs Zähler verkürzen.

Gregoritsch per Kopf zur Stelle

In Mainz gingen die Gastgeber mit Philipp Mwene, der seine fünfte Gelbe Karte sah und in der nächsten Runde gesperrt ist, durch Jonathan Burkardt in Führung (34.). Der FSV schwächte sich kurz darauf durch einen Platzverweis gegen Dominik Kohr. Joker Gregoritsch, der zur Pause für Landsmann Junior Adamu eingewechselt worden war, glich per Kopf aus (58.). Andreas Hanche-Olsen (74.) und der Freiburger Lukas Kübler (79.) ließen beide Seiten noch je einmal jubeln. Philipp Lienhart spielte bei den Gästen durch. Das Mainzer Überraschungsteam bleibt vorerst Dritter, der SCF Fünfter.

In Bremen schoss der Franzose Alassane Plea die Gladbacher mit einem Triplepack zum Sieg. Der Stürmer brachte die Gäste mit zwei Toren in der ersten halben Stunde klar in Front, doch Schmid mit einem raffiniert gezirkelten Freistoß und Andre Silva aus einem äußerst zweifelhaften Strafstoß sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich. Direkt nach Wiederbeginn war erneut Plea für die Borussen zur Stelle, Tim Kleindienst machte zehn Minuten vor Schluss den Deckel drauf und flog in der Nachspielzeit noch vom Platz. Gladbach schob sich auf Rang sechs vor. Die Bremer, bei denen Marco Friedl spät eingetauscht wurde, belegen Platz zwölf.

Einen Rückschlag im Kampf um die Europacupplätze erlitt der VfL Wolfsburg. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl verlor in Augsburg 0:1, Patrick Wimmer wurde nach 65 Minuten eingewechselt. Der VfL ist damit vor dem Abendspiel zwischen Leipzig und Dortmund nur noch Achter, Augsburg liegt auf Rang neun.