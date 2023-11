Bayern übernehmen mit 4:2 gegen Heidenheim Tabellenführung

Angeführt von Tormaschine Harry Kane ist der FC Bayern München zumindest vorerst an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga gestürmt. Beim 4:2 (2:0) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim schraubte Englands Nationalmannschaftskapitän Kane seine Saisonausbeute am Samstag in einem phasenweise wilden Spiel mit einem Doppelpack auf 17 Liga-Tore hoch. In der Vorsaison wäre er damit Torschützenkönig geworden. Der VfB Stuttgart besiegte Borussia Dortmund mit 2:1 (1:1).

Nach Dreierpacks gegen Darmstadt und in Dortmund sowie zwei Toren beim vorzeitig gesicherten Gruppensieg in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul schlug Kane, mit rund 100 Millionen Euro der teuerste Einkauf der Club-Geschichte, auch gegen den zweikampfstarken Aufsteiger mehrfach zu. Der 30-Jährige sorgte in eindrucksvoller Manier für die beruhigende 2:0-Pausenführung (14., 44.). Leroy Sané bereitete vor 75.000 Zuschauern beide Treffer vor.

Heidenheim bewies nach dem Seitenwechsel aber viel Herz und kämpfte sich gegen nachlässige Bayern durch Tim Kleindienst (67.) und Jan-Niklas Beste (70.) bravourös ins Spiel zurück. Raphael Guerreiro ließ elf Minuten nach seiner Einwechslung die Bayern wieder über den nahenden Sieg jubeln (72.), ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer leitete den Treffer ein. Eric Maxim Choupo-Moting, ebenfalls als Joker gekommen, machte dann alles klar (85.).

Die Münchner gehen damit als Spitzenreiter in ihre Jahreshauptversammlung am Sonntag. Bayer Leverkusen kann am Sonntag mit einem Sieg gegen den 1. FC Union Berlin den FC Bayern aber wieder vom ersten Tabellenplatz verdrängen.

Im Duell um Rang drei verpasste der VfB Stuttgart dank eines perfekten Comebacks von Serhou Guirassy Borussia Dortmund den nächsten Dämpfer. Der Stürmer wurde in der 67. Minute eingewechselt und erzielte in der 83. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer. Die Dortmunder liegen nun schon acht Punkte hinter Tabellenführer Bayern. Zudem verloren die Borussen in der 28. Minute Verteidiger Mats Hummels, der für das Länderspiel am 21. November gegen Österreich nominiert ist.

Die Dortmunder spielten vier Tage nach dem 2:0 gegen Newcastle in der Champions League eine erschreckend schwache erste Halbzeit. Doch der VfB ließ zahlreiche Chancen ungenutzt – und verschoss zum dritten Mal nacheinander einen Foulelfmeter. Chris Führich scheiterte in der 11. Minute an BVB-Keeper Gregor Kobel, der den Strafstoß selbst verursacht hatte. Der Schweizer hielt als erster Dortmunder Torhüter seit zehn Jahren einen Elfmeter in der Bundesliga und zeichnete sich auch in der Folge mehrfach aus.

Die überraschende Dortmunder Führung durch Niclas Füllkrug (36.) schüttelte Stuttgart schnell ab und kam durch Deniz Undav (42.) rasch zum Ausgleich. In der spannenden letzten halben Stunde traf ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer für Dortmund erst den Pfosten (62.), ehe Guirassy die Elfmeter-Seuche des VfB beendet und seinen 15. Saisontreffer erzielte.