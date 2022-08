Beach-Volleyball-Landesmeisterschaften 2022

Bruneck – Der Raiffeisen Beachcup beschließt eine tolle Sommersaison mit der gewohnten Bühne in Bruneck. Athleten aus allen Turnierkategorien traten an, um die Provinzmeister 2022 zu küren. Der SSV Bruneck Volleyball hat das Turnier bestens organisiert und konnte allen Fans zwei Tage mit einem sehr hohen Spielniveau bieten. Die Zahlen des Beachvolleyballs in Südtirol wachsen weiter: beim Finale stieg die Zahl der angemeldeten Teams um 17% auf 123. Bemerkenswert ist die Anwesenheit von nicht weniger als 75 Jugendteams, ein Meilenstein, der ganz im Sinne des Raiffeisen Beachcups ist: jungen Menschen den Beachvolleyball näher zu bringen und sie an verschiedenen Turnieren teilnehmen zu lassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich immer weiter zu verbessern.

Bei den Herren holten sich die Gebrüder Hanni Johannes und Hanni Theo den Titel, indem sie das Sterzing-Duo Ellemunt Lukas und Mayr Daniel mit 2:0 (15:13/15:13) besiegten. Das Finale um Platz drei ging an Seeber Peter und Balzarini Maximilian, die Zöschg Laurin und Waldner Michael mit 2:0 (15:08/15:13) besiegten.

Bei den Frauen siegten Cologna Emma und Schöpfer Maja mit 2:0 über Taschler Greta und Zöschg Mavie Leoni (15:11/15:11). Platz drei ging an Burgmann Lea und Mairhofer Julia, die sich im Finale gegen Lestani Jasmin und Lüfter Ines mit 2:0 (15:13/25:23) durchsetzten.

Die Athleten in den Jugendkategorien lieferten hervorragende Wettkämpfe ab und zeigten die Früchte der Arbeit der vielen Vereine in der Provinz, die sich für diesen Sport engagieren. Der Weg in die Zukunft des Sports ist vorgezeichnet, der Raiffeisen Beachcup wird 2023 zurückkehren und die Reise fortsetzen.

Die Ergebnisse:

Herren/Uomini

1° Hanni Johannes – Hanni Theo

2° Ellemunt Lukas – Mayr Daniel

3° Seeber Peter – Balzarini Maximilian

4° Zöschg Laurin – Waldner Michael

Damen/Donne

1° Cologna Emma – Schöpfer Maja

2° Taschler Greta – Zöschg Mavie Leoni

3° Burgmann Lea – Mairhofer Julia

4° Lestani Jasmin – Lüfter Ines

HerrenU18/UominiU18

1° Telser Clemens – Waldner Michael

2° Gulán Ervin – Steger Diego

3° Hintner Dennis – Mairhofer Luis

4° Stolzlechner Michael – Astner Maximilian

DamenU18/DonneU18

1° Schifferegger Franziska – Riva Sarah

2° Burgmann Anja – Lestani Jasmin

3° Griessmair Emma – Messner Leni

4° Burgmann Lea – Mairhofer Julia

HerrenU16/UominiU16

1° Hintner Dennis – Mairhofer Luis

2° Stolzlechner Michael – Belardi Diego

3° Winkler Simon – Gantioler Johannes

4° Mutschlechner Felix – Guerra Matteo Tobias

DamenU16/DonneU16

1° Valentini Maja – Valentini Nadine

2° Griessmair Greta – Griessmair Emma

3° Fumanelli Mara – Messner Leni

4° Gostner Maja – Dollinger Nathalie

HerrenU14/UominiU14

1° Gantioler Johannes – Mutschlechner Felix

2° Kammerlander Liam – Stuppner Moritz

3° Eschgfäller Patrick – Kofler Lee Alexander

4° Weiss Alexander – Lun Lorenz

DamenU14/DonneU14

1° Hilber Eva – Fumanelli Mara

2° Griessmair Greta – Aversa Noemi

3° Valentini Nadine – Rudiferia Sofia

4° Virdis Talia – Dollinger Nathalie

HerrenU12/UominiU12

1° Caputo Joshua – Nettuno Alessandro

2° Ertl Samuel – Mutschlechner Joan

3° Kager Eric – Pircher Hannes

4° Pichler Johann – Leimegger Max

DamenU12/DonneU12

1° Defant Claire – Caputo Safira

2° Baumgartner Franzi – Steger Victoria

3° Kofler Lee Laura – Breitenberger Eva Maria

4° Mair Sandra – Martin Valentina

