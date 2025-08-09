Aktuelle Seite: Home > Sport > Beach-Volleyballer Hammarberg/Berger lösen WM-Ticket
Beach-Volleyballer Hammarberg/Berger lösen WM-Ticket

Samstag, 09. August 2025 | 13:03 Uhr
APA/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI
Von: apa

Timo Hammarberg/Tim Berger haben am Samstag beim Challenge-Turnier der Beach-Volleyball-Pro-Tour in Baden das Viertelfinale erreicht und damit auch das Ticket für die WM gelöst. Die topgesetzten Österreicher setzten sich gegen Eylon Elazar/Kevin Cuzmiciov aus Israel mit 2:0 (20,19) durch. “Israel ist unfassbar gut abgeklärt und genauso unangenehm, wie man es erwartet hat”, sagte Hammarberg. Nächste Gegner sind um 15.00 Uhr die US-Amerikaner Miles Evans/Chase Budinger.

