Beach-Volleyballer Hörl/Horst in Paris um Platz drei

Die Beach-Volleyballer Julian Hörl und Alexander Horst sind beim Elite-16-Turnier der Pro-Tour in Paris erst im Halbfinale gestoppt worden und spielen am Sonntag um Platz drei. Sie unterlagen am späten Samstagabend in Roland Garros den Deutschen Nils Ehlers und Clemens Wickler 0:2 (-15,-18). Ihre Gegner im Match um Bronze und damit den größten gemeinsamen Erfolg sind die niederländischen Ex-Weltmeister Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen.

Vor dem Halbfinale hatten Hörl/Horst ihren Erfolgslauf nach überstandener Qualifikation und gemeisterter Gruppenphase mit Siegen gegen zwei Teams aus Brasilien fortgesetzt. Im Achtelfinale des letzten Turniers vor dem WM in Mexiko bezwangen sie Evandro/Arthur in drei Sätzen, das Viertelfinale gegen Pedro Solberg/Guto gewannen sie in zwei Durchgängen.