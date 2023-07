Beach-Volleyballer Hörl/Horst verlieren Finale in Espinho

Die Beach-Volleyballer Julian Hörl/Alexander Horst sind beim Challenge Event der Pro Tour in Espinho erst im Endspiel gestoppt worden. Das ÖVV-Duo unterlag am Sonntag in Portugal nach einem Zweisatz-Halbfinalerfolg gegen die Polen Piotr Kantor/Jakub Zdybek den US-Amerikanern Trevor Crabb/Theodore Brunner 0:2 (-16,-17). Damit fixierten sie ihr bestes Saisonergebnis, im April in Brasilien waren sie ebenfalls bei einem der Turniere der zweiten Pro-Tour-Kategorie Dritte geworden.

Von: apa