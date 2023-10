Beach-Volleyballer Seidl/Pristauz WM-Gruppensieger

Die Beach-Volleyballer Robin Seidl/Moritz Pristauz sind bei der WM in Mexiko als Gruppensieger in die K.o.-Phase aufgestiegen. Sie gewannen am Sonntag auch ihr drittes Vorrundenspiel, ihre Gegner im Sechzehntelfinale am Mittwoch stehen noch nicht fest. Julian Hörl/Alexander Horst bezogen die zweite Niederlage, kamen als Dritte der Gruppe mit Seidl/Pristauz trotzdem weiter. Dorina und Ronja Klinger stehen nach ihrer nächsten Niederlage im dritten Match unter Siegzwang.

Seidl/Pristauz qualifizierten sich dank eins glatten 2:0 (15,11) gegen die nicaraguanischen Außenseiter Ruben Mora/Dany Lopez souverän für das Sechzehntelfinale. “Das ist saugeil. Das gibt uns hoffentlich ein gutes Los”, sagte Seidl und betonte vor den zwei Ruhetagen: “Jetzt heißt es gut regenerieren und dann nochmal Gas geben.”

Hörl/Horst unterlagen den Italienern Alex Ranghieri/Adrian Carambula in der Stierkampfarena von Apizaco 1:2 (22,-16,-10). “Wahrscheinlich das schlechteste Spiel meiner Karriere. Ich fühle mich richtig schlecht und ausgelaugt”, meinte Horst. Ob sie direkt ins Sechzehntelfinale kommen oder bereits am Dienstag eine Zwischenrunde der schlechteren Gruppendritten spielen müssen, war vorerst noch offen.

Klinger/Klinger verloren in Tlaxcala gegen Valentina Gottardi/Marta Menegatti aus Italien 1:2 (-9,18,-10). Ein Sieg am Montag (23.30 Uhr/MESZ) im Duell mit Kianny Quesada/Angel Williams aus Costa Rica würde ihnen dennoch den Aufstieg bringen.