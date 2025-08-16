Aktuelle Seite: Home > Sport > Beach-Volleyballerinnen Klinger in Montreal im Viertelfinale
Beach-Volleyballerinnen Klinger in Montreal im Viertelfinale

Samstag, 16. August 2025 | 20:56 Uhr
Die Beach-Volleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger haben in Montreal beim dortigen Elite-16-Turnier das Viertelfinale erreicht. Nach zwei Niederlagen und einem Sieg in der Gruppenphase musste das steirische Geschwisterduo in die Zwischenrunde, in der sie einen 2:0-(14,19)-Sieg über die Deutschen Anna-Lena Grüne/Sandra Ittlinger feierten. Christoph Dressler/Philipp Waller und Robin Seidl/Alexander Huber hatten die Qualifikation verpasst.

