Beach-Volleyballerinnen Klinger in Montreal im Viertelfinale

Von: apa

Die Beach-Volleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger haben in Montreal beim dortigen Elite-16-Turnier das Viertelfinale erreicht. Nach zwei Niederlagen und einem Sieg in der Gruppenphase musste das steirische Geschwisterduo in die Zwischenrunde, in der sie einen 2:0-(14,19)-Sieg über die Deutschen Anna-Lena Grüne/Sandra Ittlinger feierten. Christoph Dressler/Philipp Waller und Robin Seidl/Alexander Huber hatten die Qualifikation verpasst.