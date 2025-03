Beach-Volleyballerinnen Klinger/Klinger im Viertelfinale

Von: apa

Die Beach-Volleyballerinnen Dorina und Ronja Klinger haben beim Elite-Turnier in Playa del Carmen (MEX) das Viertelfinale erreicht. Die Steirerinnen verloren am Freitag gegen Chloe Loreen/Corinne Quiggle (USA) zwar 0:2 (-19,-19), kamen wegen des höchsten Punktequotienten der Verliererinnen aber trotzdem weiter. Im Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr MEZ) warten die Brasilianerinnen Carol/Rebecca. Christoph Dressler und Philipp Waller stehen in der zweiten K.o.-Runde.