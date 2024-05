Bedard-Doppelpack bei WM-Auftaktsieg von Kanada

Titelverteidiger Kanada ist am Samstag in der Österreich-Gruppe A in Prag mit einem glanzlosen 4:2 (1:1,3:0,0:1) gegen Außenseiter Großbritannien in die Eishockey-Weltmeisterschaft gestartet. Ausnahmetalent Connor Bedard erzielte gleich in seinem ersten WM-Spiel zwei Tore, der 18-Jährige traf im Mitteldrittel vorentscheidend zum 3:1 und 4:1.

Von: apa