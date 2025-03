Von: apa

Beide ÖSV-Duos sind im Langlauf-Teamsprint der Nordischen WM in Trondheim gerade noch in das Finale der jeweils besten 15 eingezogen. Benjamin Moser/Lukas Mrkonjic belegten am Mittwoch bei neuerlichem Schlechtwetter Rang 14. Katharina Brudermann/Magdalena Scherz kamen im Regen als 13. weiter. Die Medaillenentscheidungen gehen ab 14.30 Uhr in Szene.