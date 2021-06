Belgien beendet Portugals Traum von Titelverteidigung

Der Traum von Portugals Nationalteam vom zweiten großen Titel ist vorbei. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntagabend im Achtelfinalschlager der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft in Sevilla Belgien mit 0:1 geschlagen geben. Thorgan Hazard erzielte kurz vor der Pause (42.) den Siegestreffer für den Weltranglisten-Ersten, der die Führung im Finish mit Glück über die Zeit brachte. Belgien trifft nun im Viertelfinale am Freitag (21.00 Uhr) in München auf Italien.

Die “Squadra Azzurra” hatte sich am Vortag gegen Österreich mit 2:1 nach Verlängerung durchgesetzt.

Die erste Halbzeit im Duell der zwei EM-Mitfavoriten war von großem gegenseitigem Respekt geprägt. Beide Seiten agierten vorsichtig und ohne schnellem Zug zum Tor, die hochkarätigen Offensivspieler kamen so kaum zur Geltung. Gefährlich wurde in der ersten halben Stunde nur zweimal Portugal. Diogo Jota vergab in der 6. Minute die größte Chance, einen Freistoß von EM-Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo entschärfte Torhüter Thibaut Courtois (25.).

Mit ihrer ersten echten Chance gingen die Belgier in Führung. Nach einem der wenigen schnellen Vorstöße zog Thorgan Hazard aus rund 20 Metern ab und traf ins lange Eck, Torhüter Rui Patricio machte dabei nicht die beste Figur.

Die zweite Halbzeit begann für die Belgier mit einem Rückschlag. Kevin de Bruyne, der nach einer Gesichtsverletzung gerade noch rechtzeitig für die EM fit geworden war, musste verletzt vom Feld. Der Spielmacher war kurz vor der Pause von Joao Palhinha gefoult worden, lief zwar wieder ein, konnte aber nicht weiterspielen (48.).

Portugal erhöhte nun das Tempo und setzte Belgien unter Druck. Jota (58.) und Joao Felix (61.) kamen gegen die routinierte Abwehr früh zu guten Möglichkeiten. Im Finish drängten die Portugiesen auf den Ausgleich, doch Ruben Diaz scheiterte mit einem wuchtigen Kopfball an Torhüter Courtois (82.), Raphael Guerreiro traf nur die Stange (83.).

So hat Belgiens Startruppe um De Bruyne, Romelu Lukaku und dem im Finish angeschlagen ausgewechselten Eden Hazard weiter die Chance, doch noch zur goldenen Generation zu werden.