Belgier van den Bergh erster Halbfinalist bei Darts-WM

Der Belgier Dimitri van den Bergh ist der erste Halbfinalist bei der Darts-WM in London. “The Dreammaker” besiegte den walisischen Routinier Jonny Clayton am Sonntag im Alexandra Palace mit 5:3 und steht damit erstmals in der Runde der letzten vier. Er bekommt es nun am Montag mit dem Sieger der Partie zwischen Topfavorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden gegen den Engländer Chris Dobey zu tun.

Van den Bergh kam bisher relativ locker und mit guten Leistungen durch das Turnier, im Achtelfinale hatte er Landsmann Kim Huybrechts deutlich besiegt.