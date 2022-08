Bernd Zanon nach wie vor ungeschlagen

Linz – Letztes Wochenende bestritt das Eggentaler Rallyteam Zanonracing in Oberösterreich in der Nähe von Linz die „Perger Mühlstein Rally 2022“.

Zeitlich war es ein sehr eng strukturiertes Rennen: Besichtigung, technische Abnahmen und das Rennen selbst über 200 km wurden innerhalb von 24 Stunden ausgetragen, weshalb bei diesem Rennen eine gute Vorbereitung noch wichtiger war als sonst.

Bernd Zanon ging als Favorit seiner Klasse an den Start, doch bereits ab Beginn hatte er sowohl mit technischen, als auch mit strategischen Problemen zu kämpfen: “Mir war schon bei der Besichtigung sofort klar, dass wir für die Strecke mit vielen langen Geraden die falsche Getriebeübersetzung verbaut hatten, ein Fehler, den wir in der Kürze der Zeit nicht mehr korrigieren konnten.“ Zwischenzeitlich waren Bernd Zanon und sein Co-Pilot Denis Piceno auf Platz zwei hinter dem bekannten deutschen Rennfahrer Niki Schelle auf Suzuki Ignis S1600.

Nach einer Krisensitzung hat das Team die Strategie geändert und Zanon konnte den Rückstand in nur einer Wertungsprüfung halbieren. Bald führte er in seiner Kategorie und gab die Führung bis ins Ziel nicht mehr ab. Am Ende reichte es für den Klassensieg und Platz drei in der 2WD-Wertung. In der Gesamtwertung reichte es mit dem kurzen Getriebe allerdings nur für Platz 13.

“Leider habe ich durch meinen Fehler in der Vorbereitung die Top-Ten verpasst und damit klar unser persönliches Ziel verfehlt. Zum Glück war ich erster der Teilnehmer am Internationalen Alpen-Adria-Rally-Cup weshalb ich für die Meisterschaft die volle Punktzahl einheimsen konnte, doch zufrieden bin ich mit meiner Leistung nicht. Ich bin lange nicht mehr ein so schnelles Rennen gefahren, speziell die Hochgeschwindigkeitspassagen auf Schotter haben mich mehr gefordert als mir lieb war“, erklärt Bernd Zanon.

Das nächste Rennen für Zanon wird die Rally del Friuli bei Cividale am 2. und 3. September, wo er wichtige Punkte für die italienische Regionenmeisterschaft holen möchte. Neben dem Alpen-Adria-Cup führt Zanon aktuell auch die italienischen Regionenmeisterschaft seiner Zone an; ein Sieg in Cividale würde ihn für das Finale Anfang November in Cassino (FR) qualifizieren, an welchem die Sieger aller italienischen Regionen aufeinander treffen. Ein spannender Showdown Ende Saison scheint also vorprogrammiert, wenn alles nach Plan läuft hat Bernd 2022 die Chance gleich zwei Titel nach Südtirol zu holen.