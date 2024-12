Bochum holt ersten Saisonsieg – 2:0 gegen Heidenheim

Von: APA/dpa

Der VfL Bochum hat am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg eingefahren und dadurch im Abstiegskampf wieder Hoffnung geschöpft. Vor eigenem Publikum wurde Heidenheim mit 2:0 bezwungen, damit verkürzte der Tabellenletzte den Abstand zu den auf Relegationsplatz 16 stehenden Heidenheimern, die ihre siebente Meisterschaftsniederlage in Folge kassierten, auf vier Zähler. Mathias Honsak wurde bei den Verlierern in der 78. Minute ausgetauscht.