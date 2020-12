Bottas-Bestzeit im zweiten Abu-Dhabi-Training vor Hamilton

Valtteri Bottas war am Freitag am schnellsten

Mit einer klaren Bestzeit von Valtteri Bottas ist der Trainingstag für den Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi zu Ende gegangen. Der Finne rangierte am Freitag 0,203 Sekunden vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton, der nach seiner coronabedingten Rennpause wieder ans Steuer seines Mercedes griff. Der Niederländer Max Verstappen lag als Dritter im Red Bull bereits 0,770 Sekunden hinter Bottas. Vierter war der Thailänder Alexander Albon im zweiten Red Bull.

Kurz vor Ende der zweiten Session kam es auf dem Yas Marina Circuit zu einer rund zehnminütigen Unterbrechung. Der Alfa Romeo von Kimi Räikkönen musste neben der Strecke abgestellt und gelöscht werden, nachdem er Feuer gefangen hatte.

Im ersten Training war Mick Schumacher auf Platz 18 gefahren. Der 21-jährige Deutsche saß erstmals im Auto seines künftigen Arbeitgebers Haas und übernahm den Wagen des Dänen Kevin Magnussen. Schumacher fuhr 23 Runden und leistete sich dabei keine Fehler. “Es ist ein langjähriger Traum, der jetzt für mich in Erfüllung geht”, sagte er nachher. Ab 2021 ist der Sohn von Michael Schumacher Stammpilot des US-Rennstalls. “Das erste Mal im Formel-1-Auto ist schwer, aber er hat einen super Job gemacht”, lobte ihn Teamchef Günther Steiner.

Lange war nicht sicher, ob Hamilton beim Saisonabschluss dabei sein kann oder seine Covid-19-Erkrankung die Zwangspause verlängern wird. Die Erlaubnis für die Flugreise von Manama in Bahrain, wo der Brite vor einer Woche den Grand Prix verpasst hatte, und für den Zutritt ins Fahrerlager erhielt der Weltmeister erst im Verlauf des Donnerstagnachmittags.

Mit der Rückkehr Hamiltons zerschlugen sich auch die Hoffnungen von George Russell, ein zweites Mal als Ersatz einspringen zu können. Hamiltons junger Landsmann musste zurück zu seinem angestammten Arbeitgeber Williams, für ihn kehrte eine Woche nach seiner viel bejubelten Mercedes-Premiere somit der Alltag zurück. In seinem unterlegenen Auto fuhr Russell hoffnungslos hinterher und reihte sich nur als 18. ein.

Neben Ferrari-Mann Charles Leclerc müssen zwei weitere Fahrer in der Startaufstellung des Rennens am Sonntag (14.10 Uhr/live ORF 1 und Sky) nach hinten rücken. Sakhir-Sieger Sergio Perez im Racing Point sowie Magnussen im Haas werden wegen des Tauschs von Motorkomponenten, die über das erlaubte Kontingent hinausgehen, das letzte Rennen der Saison von ganz hinten in Angriff nehmen.

Leclerc war am vergangenen Sonntag als Verursacher der Kollision mit Perez im Grand Prix von Sakhir von den Stewards belangt worden. Der Monegasse im Ferrari wird um drei Positionen nach hinten versetzt.