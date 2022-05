Boulder-Europacup: Tag 1 in Brixen

Brixen – Beim ersten Tag des Boulder-Europacups in der Kletterhalle Vertikale in Brixen liefern die Italienerinnen eine hervorragende Leistung ab – fünf qualifizieren sich für das Finale: Leonie Hofer ist nicht dabei.

Am Vormittag des heutigen Samstags ging die Qualifikation beim Boulder-Europacup in der Kletterhalle Vertikale über die Bühne. Organisiert wird die Veranstaltung vom AVS gemeinsam mit dem italienischen Kletterverband FASI. Zahlreiche freiwillige Helfer waren heute im Vertikale Climbing Stadium im Einsatz, um den 125 Athletinnen und Athleten aus Europa einen angenehmen Wettkampftag zu bereiten.

59 Frauen waren am Start, aufgeteilt in die Gruppen A und B. Sie zeigten an den schwierigen Boulder-Wänden, auf Routen, die vom französischen Kletterer Jacky Godoffe gebaut wurden, ihr Können. Erste in der Gruppe A wurde die Slowenin Sara Copar, Youth Lead 2021 World Champion, der es gelang, 3 Tops und 4 Zonen in 5 Versuchen zu erreichen. Francesca Matuella aus dem Trentino (erste in Gruppe B) schaffte mit einer soliden Leistung alle vier Tops in 8 Versuchen. Irina Daziano aus Cuneo, Italien, qualifizierte sich mit drei Tops und vier Zonen in fünf Versuchen; wobei sie den vierten Block nur knapp verpasste.

Giulia Medici aus der Emilia Romagna schaffte, mit einem Versuch mehr als ihre Teamkollegin, drei Tops und vier Zonen. Miriam Fogu qualifizierte sich ebenfalls für die Top 20, indem sie in 7 Versuchen 3 Tops und 4 Zonen erzielte und Federica Papetti mit 2 Tops und 4 Zonen in 10 Versuchen. Alessia Mabboni aus dem Trentino, ihre Schwester Federica und Leonie Hofer aus dem Passeiertal schafften die Qualifikation nicht.

Nach den Damen steht nun noch die Qualifikation der Herren auf dem Programm, die um 15.30 Uhr beginnen und bis 20 Uhr andauern. Die Atmosphäre in der Vertikale war, trotz bewölktem Himmel, besonders positiv. Zahlreiche Zuseher waren gekommen, um das Teilnehmerfeld anzufeuern. Das Halbfinale startet am morgigen Sonntag um 10 Uhr bis 12.15 Uhr. Das Finale ist für Sonntag von 16.10 Uhr bis 17.50 Uhr angesetzt.

Qualifikation Damen:

1 Sara Copar SLO; 1 Francesca Matuella ITA; 3 Natalie Bärtschi SUI; 3 Irina Daziano ITA; 5 Giulia Medici ITA; 5 Miriam Fogu ITA; 7 Sandra Lettner AUT; 7 Julija Kruder SLO; 9 Eliska Adamovska CZE; 9 Ievgeniia Kazbekova UKR; 11 Lana Skusek SLO; 11 Selma Elhadj Mimoune FRA; 13 Ingrid Kindlihagen NOR; 13 Thea Cameron GBR; 15 Eva Maria Hammelmüller AUT; 15 Federica Papetti ITA; 17 Agathe Calliet FRA; 17 Lily Abriat FRA; 19 Yael Taub ISR; 19 Anna Maria Apel GER