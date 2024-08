Brighton durch 2:1 gegen Manchester United weiter makellos

Von: APA/Reuters

Premier-League-Leader Brighton hat am Samstag auch sein zweites Match in der jungen Saison gewonnen. Auf das 3:0 bei Everton in der Vorwoche folgte ein 2:1-Heimsieg gegen Manchester United. Joao Pedro traf in der 5. Minute der Nachspielzeit, nachdem Danny Welbeck vor der Pause die Führung besorgt hatte (32.). Der Ausgleich der Red Devils ging auf das Konto von Amad Diallo (60.). Die später an diesem Wochenende spielende Konkurrenz kann mit Brighton maximal gleichziehen.