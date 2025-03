Bronze für Hörl auf Großschanze – Gold an Prevc

Von: apa

Der Salzburger Jan Hörl hat zum Abschluss der Skisprung-Bewerbe bei der Nordischen WM in Trondheim auch auf der Großschanze Bronze geholt. Gold ging am Samstag in Trondheim an den Slowenen Domen Prevc, Silber sicherte sich deutlich vor Hörl Normalschanzensieger Marius Lindvik. Maximilian Ortner kam auf Rang acht. Enttäuschend schnitten Weltcupleader Daniel Tschofenig als 11. und Ex-Weltmeister Stefan Kraft als 14. ab.

Für den auch von der Normalschanze drittplatzierten Hörl ist es bereits die vierte Medaille in Trondheim. Insgesamt hält Österreich nun bei acht Stück, die erste Goldene blieb aber wieder aus. Am Schlusstag folgt nur noch der 50-km-Langlauf mit Außenseiterchancen auf Edelmetall für Teresa Stadlober.

Überschattet wurde der Bewerb von Spekulationen über angebliche Anzugmanipulationen der Norweger. Der ÖSV legte gemeinsam mit Slowenien und Polen Protest gegen das Antreten der Gastgebernation ein. Norwegens Teamführung wies die Vorwürfe zurück. Mit Kristoffer Eriksen Sundal wurde als einziger Springer aber ein Norweger nach dem ersten Durchgang wegen eines regelwidrigen Anzugs disqualifiziert.