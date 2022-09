Buam müssen sich im letzten Test den Broncos beugen

Klobenstein – Im letzten Testspiel vor dem Meisterschaftsbeginn mussten sich die Rittner Buam am Mittwochabend geschlagen geben. Wieder waren die Wipptal Broncos Weihenstephan der Gegner, doch nach dem 4:0-Sieg von letzter Woche hieß es dieses Mal am Ende 2:3 aus Sicht der Blau-Roten.

Dabei erwischten einmal mehr die Rittner Buam den besseren Start, denn in der 11. Minute war Markus Spinell nach Assist von Simon Kostner und Derek Gentile mit der Führung zur Stelle. Fünf Minuten später hatten die Broncos aus Sterzing aber die Antwort parat und fanden in Form von Markus Gander den Ausgleich (16.). Mitte des zweiten Drittels gelang den Gästen das 2:1, nachdem Fabian Hackhofer Shawn McBride freigespielt hatte, der Kanadier nicht lange fackelte und einnetzte (28.). Bei der knappen Führung blieb es bis zur Schlussphase des dritten Drittels. Dann war es Derek Gentile, der seine Rittner Buam wieder auf Gleichstand brachte (54.). Eine Overtime sollte es aber nicht geben, denn die Broncos nutzten in der Folge noch eine Powerplay-Situation geschickt aus und erzielten durch Jaakko Jokinen den 3:2-Endstand (57.).

Die Vorbereitung auf die Alps-Hockey-League-Saison ist für die Rittner Buam so gut wie beendet, denn am Samstag steht schon das erste Spiel der Grenzen überschreitenden Meisterschaft an. Der Gegner ist dann derselbe: Um 19.30 Uhr sind die Rittner Buam bei den Wipptal Broncos Weihenstephan in Sterzing zu Gast.

Rittner Buam – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Tore: 1:0 Spinell (11.07), 1:1 Markus Gander (16.08), 1:2 McBride (28.19), 2:2 Gentile (54.21), 2:3 Jokinen (57.13)