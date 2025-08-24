Aktuelle Seite: Home > Sport > “Bulle” Alajbegovic vor ÖFB-Duell erstmals im Bosnien-Kader
Kerim Alajbegovic steht vor seiner Premiere im bosnischen Team

“Bulle” Alajbegovic vor ÖFB-Duell erstmals im Bosnien-Kader

Sonntag, 24. August 2025 | 13:28 Uhr
Kerim Alajbegovic steht vor seiner Premiere im bosnischen Team
APA/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO
Schriftgröße

Von: apa

Salzburg-Youngster Kerim Alajbegovic hat es vor dem WM-Quali-Duell mit Österreich erstmals in den Kader des bosnischen Fußball-Nationalteams geschafft. Der 17-jährige Offensivspieler steht im 25-köpfigen Aufgebot von Teamchef Sergej Barbarez für die Partien am 6. September in San Marino und drei Tage später in Zenica gegen das ÖFB-Team. Mit Sturms Rechtsverteidiger Arjan Malic scheint noch ein weiterer Österreich-Legionär auf.

Verzichten muss Barbarez auf Routinier Sead Kolasinac von Atalanta Bergamo, der sich im April einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Angeführt wird sein Aufgebot von Kapitän Edin Dzeko, der mit 39 Jahren bei Fiorentina stürmt.

Bosnien hält bei drei Siegen aus drei Quali-Spielen und ist damit aktuell Österreichs schärfster Rivale im Kampf um ein WM-Ticket. Die ÖFB-Auswahl empfängt am 6. September in Linz Zypern, bevor es zum Showdown nach Zenica geht. Teamchef Ralf Rangnick gibt seinen Kader für das Doppel am Dienstag (12.30 Uhr/live ORF Sport +) in Wien bekannt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
78
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
32
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Carabinieri überführen Obdachlose mit Drogen und teurer Beute
Kommentare
20
Carabinieri überführen Obdachlose mit Drogen und teurer Beute
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
19
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
“Ida” schafft 8,4 Kilometer Tunnelvortrieb im Brennerbasistunnel bis Navis
18
“Ida” schafft 8,4 Kilometer Tunnelvortrieb im Brennerbasistunnel bis Navis
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 