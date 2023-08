C. Schweinberger holt mit Zeitfahr-WM-Bronze Olympia-Ticket

Die Tirolerin Christina Schweinberger hat mit ihrem dritten Platz im WM-Zeitfahren in Glasgow dem Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) einen Quotenplatz in dieser Disziplin für die Paris-Spiele 2024 gesichert. Insgesamt zehn von 35 Tickets für die Olympia-Konkurrenz gingen am Donnerstag weg, aber maximal eines pro nationalen Verband. So kam auch eine unmittelbar hinter Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer auf Platz 16 gefahrene Dänin noch zum Zug.

Die weiteren 25 Olympia-Startplätze im Straßen-Zeitfahren der Frauen werden per 17. Oktober über die Nationen-Weltrangliste vergeben. Hier nimmt Österreich aktuell Platz 17 ein.