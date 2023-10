Caps kassieren in Bozen vierte ICE-Niederlage in Folge

Der Negativlauf der Vienna Capitals in der ICE Hockey League geht weiter. Die Wiener gingen am Samstag in einer Neuauflage des Halbfinales der Vorsaison beim HCB Südtirol in Bozen mit 1:4 (0:0,0:2,1:2) unter. Der Ehrentreffer durch Lukas Piff gelang den Capitals erst in der Schlussminute. Es war ihre vierte Niederlage in Serie, am Vortag hatte es in Asiago ein 0:1 gesetzt.

Die Caps liegen in der Tabelle damit weiter nur auf Rang zehn – zwei Plätze vor Bozen. Die Südtiroler sind nach ihrem zweiten Saisonsieg weiter Vorletzter.