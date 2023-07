Carlos Alcaraz souverän in zweiter Wimbledon-Runde

Die Nummer 1 der Tennis-Welt hat am sehr verregneten Dienstag der All England Championships in Wimbledon für das erste Resultat gesorgt. Auch weil auf den Außencourts stundenlang kein Tennis möglich war. Carlos Alcaraz beendete die Karriere des Franzosen Jeremy Chardy, der nach diesem Match aufhörte, mit einem sicheren 6:0,6:2,7:5-Erfolg. Nur im dritten Satz vermochte sich der 36-jährige Chardy noch ein wenig zu steigern. Einige Spiele wurden wegen des Regens indes vertagt.

Alcaraz konnte froh sein, dass er sich die lange Warterei der meisten seiner Kollegen dank der Ansetzung auf einem der beiden überdachbaren Courts erspart hat. “Ich habe sehr gut gespielt zu Beginn. Er hat dann sein Level gesteigert. Ich bin froh, dass wir dann beide auf einem hohen Niveau gespielt haben und glücklich, in der zweiten Runde zu sein”, meinte der 20-jährige Co-Favorit noch auf dem Centre Court.

Das Dach ändere vom Spiel selbst her nicht viel für ihn, meinte er. “Klar mit der Sonne ist es für mich und uns alle schöner. Aber der Ton des Balles unter dem Dach ist sehr schön.”

Weit mehr Mühe hatte in ihrem Auftaktspiel auf Court 1 vor den Augen des in der Royal Box an der Seite von Herzogin Kate und seiner Frau Mirka sitzenden Roger Federer die Titelverteidigerin. Jelena Rybakina, die als Nummer 3 gesetzte Kasachin, rang die US-Amerikanerin Shelby Rogers erst nach 1:43 Stunden mit 4:6,6:1,6:2 nieder.

Für den Großteil der Spieler hieß es hingegen warten, warten, warten. Gegen 16.30 Uhr war die Warterei u.a. zumindest für den Steirer Sebastian Ofner und den Niederösterreicher Dennis Novak vorbei, ihre Erstrunden-Matches gegen Jiri Lehecka (CZE) bzw. Milos Raonic (CAN) wurden eben wetterbedingt vertagt. Dominic Thiem war zu Mittag schon auf dem Platz gestanden und führte gegen den Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas (GRE) mit 6:3,3:4, ehe nach 59 Minuten um etwa 13.15 Uhr MESZ unterbrochen werden musste.

Auch die Vorarlbergerin Julia Grabher, deren Match gegen Danielle Collins (USA) am Vortag beim Stand von 4:6 wegen Dunkelheit abgebrochen worden war, hatte eine womöglich noch längere Wartezeit vor sich.