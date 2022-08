Carreno Busta holt seinen ersten Tennis-Masterstitel

Der Spanier Pablo Carreno Busta hat zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere einen Masters-Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der ungesetzte 31-Jährige bezwang am Sonntag (Ortszeit) im Finale der Hartplatzveranstaltung in Montreal den Polen Hubert Hurkacz mit 3:6,6:3,6:3. Der Sieg beim mit umgerechnet 6,43 Millionen Euro dotierten Turnier im Vorfeld der US Open war sein insgesamt siebenter. In New York erreichte er 2017 und 2020 jeweils das Halbfinale.

Von: APA/dpa