Casper Ruud steht als erster Norweger im US Open-Finale

Casper Ruud gewann sein Halbfinale in New York

Tennisspieler Casper Ruud hat als erster Norweger das Finale der US Open in New York erreicht. Der 23-Jährige setzte sich in seinem Halbfinale am Samstag (Ortszeit) mit 7:6 (7:5), 6:2, 5:7 und 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow (26) durch. Der French-Open-Finalist wahrte zudem die Chance, nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die neue Nummer eins der Weltrangliste zu werden.

“Ich bin so glücklich”, sagte Ruud hinterher: “Anfangs waren wir beide etwas nervös, ich habe zum Glück den ersten Satz gewonnen. Im zweiten und vierten habe ich phänomenal gespielt.”

Ruud trifft im Endspiel auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz (19) und dem US-amerikanischen Publikumsliebling Frances Tiafoe (24). Das Finale findet am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) im Arthur Ashe Stadium statt.

Bereits am Samstag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) kämpfen dort die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und Wimbledon-Finalisten Ons Jabeur aus Tunesien im Endspiel der Frauen um den Titel.