Cavaliers starten in die Alps Meisterschaft

Neumarkt – Nach monatelanger Vorbereitung geht es nun endlich los. Am Samstag spielen die Hockey Unterland Cavaliers Bacio della Luna das erste offizielle Meisterschaftsspiel in der Alps Hockey League. In der Würtharena gastiert dabei kein Geringerer als der Meisterschaftsfavorit Jesenice aus Slowenien. Einen tolleren Einstand in die Meisterschaft kann es für die junge Truppe von Coach Olli Hällfors nicht geben.

Das gesamte Unterland fiebert schon dem Ereignis entgegen. Vor drei Jahren gegründet, konnte der Verein in kurzer Zeit bereits drei Titel holen und hat sich demzufolge entschlossen, den Schritt in die internationale Alps Hockey League zu wagen. Der Großteil der Mannschaft ist jene vom Vorjahr, aber natürlich wurden gezielt einige Spieler von auswärts zur Verstärkung verpflichtet. Die Vereinsführung hat für die heurige Saison keinen bestimmten Tabellenplatz ausgerufen. Man will sich aber, getreu dem Vereinsmotto „stronger than yesterday“, kontinuierlich steigern und dann werden die Resultate auch kommen.

Die Mannschaft ist eine der jüngsten der ganzen Liga, das Durchschnittsalter beträgt rund 22 Jahre. Auch die Verstärkungen aus dem Ausland (der Tscheche Filip Kokoska und die drei Finnen Santeri Haarala, Miro Markkula und Luka Nyman) haben noch das beste Eishockeyalter vor sich und wollen sich in dieser Liga beweisen.

Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Cavaliers zwei Famteamabkommen abgeschlossen haben. Nach oben hin wird mit dem Rekordmeister HC Bozen zusammengearbeitet, bei dem einige der jungen Wilden von den Cavs die Chance bekommen könnten, die Luft der ICE Hockey League zu schnuppern. Weiters wurde mit dem HC Valdifiemme ebenfalls ein Abkommen unterzeichnet. Spieler der Cavaliers, welche aus beruflichen Gründen nicht in der Alps spielen können oder vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau der internationalen Meisterschaft sind, können bei den Nachbarn in Cavalese Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln.

Spielbeginn ist am Samstag 17.30 Uhr. Durch die frühen Anfangszeiten möchte man auch den Familien mit Kindern den Besuch des Spiels in die Würtharena erleichtern.