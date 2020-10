Champions Hockey League 2020/21 abgesagt

Der CHL-Pokal wird in dieser Saison nicht ausgespielt

In dieser Saison wird es keine Champions Hockey League geben. Wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie wurde der zunächst nach hinten verschobene europäische Wettbewerb ganz abgesagt, gab die CHL am Dienstag bekannt. Am Bewerb mit 32 Mannschaften aus zwölf Ländern wären aus der ICE-Eishockeyliga Red Bull Salzburg, Vienna Capitals und HCB Südtirol dabei gewesen.