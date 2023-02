Chelsea bei Fernandez-Debüt nur 0:0 gegen Fulham

Chelsea ist im ersten Spiel mit Neo-Mittelfeldakteur Enzo Fernandez zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Die “Blues” kamen am Freitagabend in der Partie der 22. Runde der englischen Fußball-Premier-League im Derby gegen Fulham über ein torloses Remis nicht hinaus. In der Tabelle steckt Chelsea mit 30 Punkten als Neunter weiter im Mittelfeld fest. Aufsteiger Fulham, der nach zwei Niederlagen wieder punktete, ist zwei Zähler davor Sechster.

Neben Rekord-Zugang Fernandez standen zudem die anderen Neo-Kicker Benoît Badiashile und Mychajlo Mudryk gleich in der Startelf. Chelsea, im Herbst Gruppengegner von Salzburg in der Champions League, hatte im Jänner insgesamt acht Spieler geholt und dafür umgerechnet mehr als 320 Millionen Euro ausgegeben. Atemberaubende 121 Millionen Euro wurden alleine für den 22-jährigen argentinischen Weltmeister Fernández von Benfica Lissabon bezahlt. So viel hatte zuvor noch nie ein britischer Fußballclub für einen Spieler ausgegeben. Fernandez und Co. hatten bei einem Aluminiumtreffer von Kai Havertz kurz vor der Pause Pech.