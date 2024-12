Von: apa

Chelsea hat auch das fünfte Spiel in der Fußball-Conference-League gewonnen. 3:1 siegten die “Blues” am Donnerstag beim kasachischen Club FC Astana in Almaty. Der 18-jährige spanische Angreifer Marc Guiu erzielte in Abwesenheit einiger Stars wie Cole Palmer oder Joao Felix zwei Tore. In der Ligaphase hält Chelsea nun bei 15 Punkten und 21:4 Toren.