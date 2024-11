Chelsea in Conference League weiter makellos

Chelsea setzte Siegesserie in Heidenheim fort

Von: apa

Chelsea hat auch das vierte Spiel in der Fußball-Conference-League gewonnen und führt die Tabelle weiter ohne Punkteverlust an. Die Engländer siegten am Donnerstag beim FC Heidenheim dank Treffer von Christopher Nkunku (51.) und Mykhailo Mudryk (86.) mit 2:0 (0:0) und fügten den Deutschen die erste Niederlage im Bewerb zu. Mathias Honsak war für die Heimischen bis zur 57. Minute im Einsatz.

Gut im Rennen um die Aufstiegsplätze ist weiter Cercle Brügge unter dem österreichischen Trainer Miron Muslic. Der belgische Club setzte sich gegen Heart of Midlothian mit 2:0 (1:0) durch und hält nach vier Runden bei sieben Punkten. Der FC St. Gallen musste sich mit Albert Vallci im Heimspiel gegen TSC Backa Topola mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Lazio gab in Europa League erstmals Punkte ab

In der Europa League gab Lazio Rom in der fünften Runde mit einem 0:0 zu Hause gegen Ludogorez Rasgrad erstmals Punkte ab. Athletic Bilbao schloss mit einem 3:0 (2:0) gegen Elfsborg zu den Italienern auf. PAOK Saloniki gewann ohne Stefan Schwab und Thomas Murg das von Schiedsrichter Julian Weinberger geleitete Match in Riga gegen den FK RFS mit 2:0 (1:0) und feierte den ersten Sieg.