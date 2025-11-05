Chelsea nur 2:2 bei Karabach Agdam bei Gishamers CL-Debüt

Von: apa

Sebastian Gishamer hat am Mittwoch aus nächster Nähe eine Überraschung in der Fußball-Champions-League miterlebt. Der 37-jährige Salzburger fungierte beim 2:2 des englischen Premier-League-Clubs Chelsea in Aserbaidschan bei Karabach Agdam als Schiedsrichter und brachte sein Debüt in der “Königsklasse” ohne großen Fehler über die Bühne. Beide Teams halten in der Ligaphase nach vier Spielen bei sieben Punkten und sind damit voll auf Kurs in Richtung K.o.-Phase.

Für den Club-Weltmeister aus London begann die Partie nach Maß, der 18-jährige Brasilianer Estevao überraschte Goalie Mateusz Kochalski mit einem Schuss ins kurze Eck (16.). Das Überraschungsteam der diesjährigen CL-Saison ließ sich aber nicht beirren und schlug doppelt zurück. Nachdem Camilo Duran die Stange getroffen hatte, verwertete Leandro Andrade via Direktabnahme zum 1:1 (29.). Interessant dabei: Aufgrund einer Verletzung von Kady waren die Gastgeber zu dem Zeitpunkt in Unterzahl.

Gishamer verteilte fünf Gelbe

Zehn Minuten später verwandelte Marko Jankovic einen Elfmeter nach einem Handspiel von Chelsea-Verteidiger Jorrel Hato souverän. Bald nach Wiederbeginn stach mit Alejandro Garnacho ein “Joker” (53.) aufseiten der Engländer. Die hatten etwas mehr Chancen auf den Siegtreffer, blieben aber wie die Hausherren im Abschluss glücklos. Gishamer verteilte in einer zum Teil hitzigen Partie fünf Gelbe Karten, zwei nach einer Rudelbildung. Es war der erste CL-Einsatz eines österreichischen Schiedsrichters seit jenem von Robert Schörgenhofer am 2. November 2011 beim 0:4 von Viktoria Pilsen gegen Barcelona.

