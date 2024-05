Colorado-Topscorer während NHL-Play-off wieder gesperrt

Colorado Avalanche hat am Montag aus disziplinären Gründen Topscorer Waleri Nitschuschkin und anschließend sein Heimspiel im NHL-Play-off gegen die Dallas Stars 1:5 verloren. Der russische Stürmer Nitschuschkin wurde von der Liga und der Spielergewerkschaft (NHLPA) für mindestens ein halbes Jahr gesperrt. Gegen welche Regeln der 29-jährige “Wiederholungstäter” verstoßen hat, wurde nicht bekanntgegeben. Das Programm offeriert Therapien und garantiert Vertraulichkeit.

Nitschuschkin landete bereits zum dritten Mal innerhalb von 13 Monaten im Unterstützungsprogramm der Liga für Spieler, die Hilfe brauchen. Im April 2023 wurde der Russe wegen eines Vorfalls mit Alkohol und einer betrunkenen Frau in seinem Hotelzimmer (vor einem Spiel in Seattle) schon einmal gesperrt. Heuer verpasste Nitschuschkin von Jänner bis März erneut zwei Monate, weil er schon damals in das Therapieprogramm verbannt worden war. Nitschuschkin hatte im laufenden Play-off neun Tore erzielt. Im Conference-Semifinale gegen Dallas liegt sein Team nun 1:3 hinten.

Probleme haben auch die lange so souveränen New York Rangers. Sie gewannen die ersten sieben Play-off-Spiele, kassierten zuletzt aber zwei Niederlagen gegen die Carolina Hurricanes, womit die Führung der Rangers in dieser Serie von 3:0 auf 3:2 zusammenschrumpfte. Die New York Rangers führten gegen Carolina bis zur 43. Minute mit 1:0, kassierten dann aber innerhalb von 13 Minuten vier Gegentore und verloren 1:4.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Montag (2. Runde/Conference-Semifinale, “best of seven”):

Western Conference: Colorado Avalanche – Dallas Stars 1:5 (Stand in der Serie: 1:3)

Eastern Conference: New York Rangers – Carolina Hurricanes 1:4 (Stand: 3:2)