Comebacksieg für Tampa Bay in der NFL dank Quarterback Brady

Mit einem hauchdünnen Comebacksieg zuhause gegen die New Orleans Saints haben die Tampa Bay Bucaneers am Montagabend (Ortszeit) ihre Chancen auf das Playoff in der American-Football-Liga NFL gewahrt. Einmal mehr war es Star-Quarterback Tom Brady, der mit zwei Touchdown-Pässen in den letzten drei Spielminuten das Team aus Florida von einem 3:16-Rückstand noch auf die Siegerstraße brachte. Am Ende hieß es 17:16 für die Bucs.

Das Team aus Florida führt mit sechs Siegen bei ebensovielen Niederlagen seine Division an. Die Saints finden sich hingegen in der selben Division mit vier Siegen und neun Niederlagen an letzter Stelle wieder.