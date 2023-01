Dakar-Titelverteidiger Sunderland nach Unfall ausgeschieden

Motorrad-Titelverteidiger Sam Sunderland ist bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien auf der ersten Etappe nach einem Unfall verletzt ausgeschieden. Der britische Gasgas-Pilot kam am Neujahrstag laut Angaben des Veranstalters nach 52 Wertungskilometern zu Sturz, musste medizinisch behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus geflogen werden. Sunderland habe Rückenschmerzen, sei aber bei Bewusstsein und mobil.

Weiters hieß es, dass Matthias Walkner seinem verunfallten Konkurrenten zu Hilfe gekommen sei. Die dafür aufgewendete Zeit werde dem Salzburger KTM-Fahrer nach der Zielankunft gutgeschrieben. Die erste Etappe nach dem Prolog am Silvestertag mit Start und Ziel im Sea Camp umfasst insgesamt 600 Kilometer, 367 davon werden gewertet.