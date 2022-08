Daniel Grassl zieht in die USA

Meran – Der Meraner Eiskunstläufer Daniel Grassl kehrt Südtirol den Rücken und zieht in die USA. Dies hat das 20-jährige Ausnahmetalent selbst auf Facebook bekanntgegeben.

Damit fällt das Training in der Würth-Arena in Neumarkt aus. Stattdessen packt Grassl in Zukunft die Schlittschuhe im Sakting Club in Bosten aus.

In seiner Nachricht auf Facebook bedankt sich Grassl bei allen, die ihm im Verlauf seiner bereits jetzt aufsehen Karriere zur Seite gestanden sind.