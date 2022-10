Daniele Tomasi glänzt in Sulmona

Sulmona- In Sulmona (L‘Aquila) fand am Wochenende die U18-Klub-Italienmeisterschaft im Mehrkampf statt. Mit dabei war auch das Burschen-Team des Bozner Vereins CSS Leonardo da Vinci, das sich auf Rang 5 platzierte. Besonders Daniele Tomasi glänzte in den Abruzzen.

Der Sieg im U18-Zehnkampf ging an Nicola Testa von der Atletica Vicentina, der sich klar mit 6155 Punkten behaupten konnte. Gleich dahinter reihte sich Daniele Tomasi ein. Das Aushängeschild vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci zeigte in Sulmona eine bärenstarke Vorstellung und brachte es auf 5889 Punkte. Somit schraubte er seine bisherige Zehnkampf-Bestmarke, aufgestellt heuer in Lana, noch einmal um 293 Zähler nach oben. Ein Wahnsinns-Wochenende für Tomasi, der in gleich sieben Disziplinen (100, 400 und 1500 m, 110 m Hürden, Stab, Diskus, Speer) eine neue Bestleistung fixierte. Hinter Tomasi komplettierte Francesco Stradi (5854) das Podest. Tomasis Teamkollegen Kevin Lubello (4740), Mattia Graiff (4704) und Furio Robinson (4321) mussten sich mit den Plätzen 18, 19 bzw. 22 begnügen.

In der Mannschafts-Gesamtwertung reichte es für den CSS Leonardo da Vinci mit 15.333 Punkten zu Platz 5. Den Italienmeistertitel holten die Burschen der Atletica Vicentina mit 16.812 Zählern, vor Atletica Livorno (16.798), Nissolino Intesatletica (15.911) und Atletica Reggio ASD (15.738).

Die Ergebnisse bei der U18-Klub-Italienmeisterschaft im Mehrkampf – Sulmona:

Einzelwertung Burschen

1. Nicola Testa (Atletica Vicentina) 6155 Punkte

2. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 5889

3. Francesco Stradi (Atletica Reggio ASD) 5854

…

18. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 4740

19. Mattia Graiff (CSS Leonardo da Vinci) 4704

22. Furio Robinson (CSS Leonardo da Vinci) 4321

Teamwertung Burschen

1. Atletica Vicentina 16.812 Punkte

2. Atletica Livorno 16.798

3. ASD Nissolino Intesatletica 15.911

4. Atletica Reggio ASD 15.738

5. CSS Leonardo da Vinci 15.333