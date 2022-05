Das Südtirol Ultra Skyrace hat 100 Tage vor der Austragung schon zwei große Namen dabei

Sarnthein – Bis zur neunten Ausgabe des Südtirol Ultra Skyrace fehlen noch genau 100 Tage. Die Einschreibungen für das Extremsport-Event entlang der Hufeisentour in den Sarntaler Alpen vom 26. bis 27. August laufen aber schon seit Monaten auf Hochtouren. Von den 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich bereits angemeldet haben, stechen zwei Namen besonders hervor.

Mit Georg Piazza wird sich einer der besten Ultra-Trail-Läufer Italiens dieses Mal auf der 119 Kilometer langen Strecke des Südtirol Ultra Skyrace versuchen. Im Vorjahr gewann der Grödner die Marathon-Distanz des Südtirol Sky Marathon (45 Kilometer/2750 Höhenmeter), heuer geht der Ladiner auf der Originalstrecke an den Start. Und Piazza wird es auch nicht an starker Konkurrenz mangeln, denn mit dem Österreicher Gerald „Sancho“ Fister ist der letzte Sieger auf der „langen“ Strecke mit von der Partie. Der Kärntner teilte sich vor drei Jahren den Triumph mit Josef Thaler aus Ulten.

Die 119 Kilometer lange und mit sage und schreibe 7850 Höhenmetern bestückte Distanz wird auch heuer wieder die Königsdisziplin sein. Sie zählt nicht umsonst als härtester und längster Trail in Südtirol, bei dem Jahr für Jahr Hunderte Top-Athleten aus aller Welt ihre körperlichen und mentalen Grenzen aufgezeigt bekommen. Vom Start in Bozen geht es für die Ultra-Trail-Runner entlang der Hufeisentour quer durch die Sarntaler Alpen, ehe sie das Ziel auf dem Sportplatz von Sarnthein passieren. Das ist auch eine der größten Neuerungen des Südtirol Ultra Skyrace 2022: Anders als in den vergangenen Jahren, wo stets der Waltherplatz in Bozen als Ziel fungierte, werden heuer die meisten Teilnehmer im Sarner Hauptort ihre letzten Meter herunterspulen.

Auch die kürzeren Distanzen locken zahlreiche Trail-Läufer ins Sarntal

Mit dem Südtirol Sky Marathon (42,2 Kilometer/2585 Höhenmeter) und dem Südtirol Sky Trail (27 Kilometer/1800 Höhenmeter) haben auch zwei weitere der insgesamt vier Strecken des Südtirol Ultra Skyrace ihr Ziel in Sarnthein. Der Sky Trail wird wie im Vorjahr gegen den Uhrzeigersinn ausgetragen und vom Start bei den Bozner Talferwiesen nach Jenesien und über die Stoanernen Mandlen nach Sarnthein führen. Für die Marathon-Teilnehmer geht es hingegen von den Talferwiesen direkt auf das Rittner Horn und von dort, vorbei am Totenkirchl, in Richtung Hauptort.

Übrig bleibt noch das 63 Kilometer lange und mit 4490 Höhenmeter bespickte Südtirol Skyrace. Nach dem Start in Bozen geht auf den Ritten, dann über die Sarner Scharte und das Totenkirchl zum Latfonser Kreuz. Anders als bei den anderen drei Distanzen wird hier jedoch nicht in Richtung Sarnthein abgebogen, sondern es geht weiter bis zum Penser Joch.

Die Einschreibungen laufen nach wie vor

Rund 200 Extremsportler haben sich bereits für das Südtirol Ultra Skyrace 2022 eingeschrieben, viele weitere werden in den kommenden Wochen ihrem Beispiel folgen. Möglich sind die Anmeldungen auf der Webseite www.suedtirol-ultraskyrace.it, wo sich auch noch zahlreiche weitere wichtige Informationen zum Extremberglauf entlang der Hufeisentour in den Sarntaler Alpen finden.