Der FC Südtirol empfängt Cosenza

Bozen – Der FC Südtirol, welcher durch die zuletzt eingefahrenen Siege gegen Pisa und Como nicht nur reichlich Selbstvertrauen getankt hat, sondern auch wichtige sechs Zähler einfahren konnte, ist am Samstag, 17. September wieder im heimischen Drusus-Stadion gefordert. Im Rahmen des sechsten Spieltags der Serie B empfangen die Weißroten in der Bozner Triester Straße Cosenza. Der Spielbeginn wurde für 14.00 Uhr angesetzt.

Unter der technischen Leitung von Pierpaolo Bisoli konnte der FC Südtirol zwei Siege in ebenso vielen Matches einfahren. Nach dem 2:1-Erfolg im Einstandsspiel gegen Pisa konnten die Weißroten auch drei Punkte aus Como entführen. Dabei gelang es Giacomo Poluzzi und Co zum ersten Mal, in einem Serie B-Match die Null zu halten. Was das bevorstehende Meisterschaftsspiel gegen Cosenza anbelangt, muss Bisoli weiterhin auf die verletzten Mattia Sprocati, Nicholas Siega, Davide Voltan, Kévin Vinetot und Michele Marconi verzichten.

Der Gegner

Den Ursprung des Fußballclubs Cosenza Calcio findet man im Jahr 1912. Der kalabrische Verein bestreitet in dieser Saison seine 24 Serie B-Meisterschaft, wobei die allererste Teilnahme auf die Saison 1946/47 zurückgeht. Die beste Platzierung in der zweiten Liga und somit auch der hundertzehnjährigen Clubgeschichte ist der 5. Rang aus dem Jahr 1992, als man um nur zwei Zähler den Aufstieg in die Serie A verpasste. Weiters kann Cosenza auch 47 Teilnahmen an der dritten nationalen Spielklasse vorweisen. Im Jahr 1983 gewannen die „Wölfe“ den Englisch-Italienischen Pokal und rund 30 Jahre später, im Jahr 2015, den Serie C-Pokal. Cosenza ist somit der einzige Club der Region Kalabrien, welcher einen Titel auf nationaler Ebene gewinnen konnte. Aktuell bestreiten die Rot-Blauen ihre vierte aufeinanderfolgende Serie B-Meisterschaft. In der vergangenen Spielzeit meisterte Cosenza, unter der Leitung vom jetzigen FCS-Coach Pierpaolo Bisoli, den Klassenerhalt in den Playouts gegen Vicenza.

Gecoacht wird Cosenza in diesem Jahr vom 48jährigen Davide Dionigi. Der ehemalige Trainer von Brescia unterzeichnete im Sommer einen Einjahresvertrag bis Juni 2023.

Cosenza konnte in den ersten fünf Meisterschaftsspielen sieben Punkte einfahren und liegt in der Tabelle somit einen Zähler von dem FCS. Auf die anfänglichen Erfolge gegen Benevento (0:1) und Modena (2:1) folgten die Niederlagen gegen Parma (1:0) und Bari (0:1) sowie ein Remis gegen Ternana (1:1).

Die Bilanz

Die beiden einzigen Aufeinandertreffen zwischen dem FC Südtirol und Cosenza gehen auf das Playoff-Halbfinale der Saison 2017/18 zurück. Die Weißroten um Coach Paolo Zanetti, welche die Meisterschaft auf dem zweiten Tabellenplatz beendeten, gewannen das Hinspiel im Drusus-Stadion mit 1 zu 0. Siegtorschütze der Begegnung war der eingewechselte Michael Cia, welcher das ausverkaufte Drusus-Stadion in der 91. Minute zum Beben brachte. Im Rückspiel in Kalabrien konnte Cosenza das Zwischenresultat drehen und sich mit zwei späten Treffern (69‘ Baclet, 94‘ Eigentor Frascatore) für das Endspiel qualifizieren.

Alte Bekannte

Neben Pierpaolo Bisoli, welcher Cosenza in der abgelaufenen Saison zum Verbleib in der Spielklasse führte, treffen auch Tommaso D’Orazio und Mirko Carretta auf einen ihrer ehemaligen Clubs. Der Linksverteidiger stand von Jänner 2017 bis Sommer 2020 bei Cosenza unter Vertrag und bestritt dabei insgesamt 116 Pflichtspiele (sieben Treffer). Mirko Carretta brachte es hingegen zwischen 2019 und 2021 auf 65 Matches und neun Treffer für die „Wölfe“.

Der Schiedsrichter

Das Match zwischen dem FC Südtirol und Cosenza wurde Herrn Gianpiero Miele anvertraut. Unterstützt wird der Unparteiische aus der Sektion Nola von den Assistenten Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo) und Francesco Fiore (Barletta) sowie vom 4. Offiziellen Marco Monaldi (Macerata). Die VAR-Schiedsrichter der Partie (direkt aus dem Drusus-Stadion) sind die Herren Minelli (VAR) und Scarpa (AVAR).

Schiedsrichter Gianpiero Miele, 32 Jahre, stammt aus Roccarainola und gehört seit der vergangenen Saison der CAN A-B an. Der Referee aus der Sektion Nola besitzt einen Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften und hat in dieser Saison bisher zwei Serie B-Matches gepfiffen (14 Zweitligaspiele insgesamt). Unter seiner Leitung gab es für Cosenza in der letztjährigen Spielzeit zwei 1:1-Unentschieden (auswärts in Parma und Perugia). Auch der FC Südtirol hat soweit zwei Matches unter seiner Aufsicht bestritten: Ternana-FCS 1:1 (Serie C 2018/19) und Perugia-FCS 1:0 (Italienpokal 2021/22).

Die Meisterschaftsbegegnung zwischen dem FC Südtirol und Cosenza wird live auf Sky, Dazn und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 4. SPIELTAG

Freitag, 16. September

20.30 Uhr: Brescia-Benevento

Samstag, 17. September

14.00 Uhr: Ascoli-Parma

14.00 Uhr: Cagliari-Bari

14.00 Uhr: Como-Spal

14.00 Uhr: Frosinone-Palermo

14.00 Uhr: Reggina-Cittadella

14.00 Uhr: FC Südtirol-Cosenza

14.00 Uhr: Venedig-Pisa

16.15 Uhr: Genoa-Modena

Sonntag, 18. September

16.15 Uhr: Ternana-Perugia